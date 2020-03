Lodovica Comello mamma, è nato Teo

La foto di una manina e il messaggio "Ciao Teo". Così Lodovica Comello annuncia su Instagram la nascita del primo figlio avuto dal marito TomasGoldschmidt, attore con cui è sposata da cinque anni dopo il primo incontro avvenuto sul set della serie tv 'Violetta'. Una bella notizia che arriva ad allietare un momento storico così complesso, segnato dal flusso di news negative a causa dell'emergenza Coronavirus.

E proprio dell'emergenza sanitaria ha parlato Lodovica in una delle sue ultime interviste. La conduttrice di 'Italia's Got Talent' è infatti residente a Milano, tra le zone più colpite dal contagio. "Mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa", ha confidato. Il piccolo non è stato cercato dalla coppia, ma è la gioia più grande. "Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto".

Visualizza questo post su Instagram Ciao Teo 🐻 Un post condiviso da 🍿Lodovica Comello🍿 (@lodocomello) in data: 16 Mar 2020 alle ore 9:40 PDT