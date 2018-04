Fiocco azzurro in casa Maradona: è nato Diego Matias

E' una Pasqua di felicità per la famiglia Maradona. E' nato ieri mattina, infatti, Diego Matias, figlio di Diego Jr e della moglie Nunzia Pennino. Il nonno è pazzo di gioia. "L'ho chiamato così proprio in suo onore", ha spiegato il neo papà.

"Oggi è nato mio nipote Diego Matias Maradona, pesa 3 chili e mezzo ed è bellissimo. Sono molto felice e mi si riempie il cuore. Me lo godrò come non ho potuto fare con mio figlio Diego". Così su Instagram el Pibe de Oro ha festeggiato la nascita del piccolo, primo nipote napoletano del fuoriclasse argentino.

