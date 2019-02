Nek, il tenerissimo in bocca al lupo della figlia sui social: "Io ho già vinto"

Nek in questi giorni è lontano da casa, tra i Big in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Ma la figlia Beatrice gli fa sentire il suo affetto anche a distanza, inviando al papà un tenero in bocca al lupo.

Nek, il messaggio della figlia Beatrice

La bambina, nata dal matrimonio con Patrizia Vacondio, con l'aiuto di un'amichetta, ha mandato un messaggio dolcissimo al suo papà, facendo sciogliere Filippo Neviani.

Una serie di cartelli, in cui le due bambine hanno fatto sapere a Nek che tifano per lui, che gli fanno l'in bocca al lupo. L'in bocca al lupo più bello che il cantante potesse ricevere. "Io ho già vinto", ha scritto l'artista che è in gara a Sanremo con il brano "Mi farò trovare pronto".

Di seguito il dolcissimo video: