Il figlio Niccolò accoltellato, Stefano Bettarini: “Ora chi ha sbagliato paghi”

Sono ore di apprensione per Stefano Bettarini e Simona Ventura dopo l’aggressione di Niccolò, il figlio 19enne della coppia vittima di una brutale aggressione a Milano all’alba di domenica 1° luglio.

Fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita, come la stessa conduttrice torinese ha precisato in un post condiviso su Instagram, ma resta vivo lo spavento per quelle 11 coltellate inferte al ragazzo durante una lite davanti alla discoteca ’Old Fashion’, in merito alle quali sono state fermate quattro persone.

Niccolò Bettarini resta ricoverato all'ospedale Niguarda e dovrà essere sottoposto a un intervento nei prossimi giorni. La grande paura è passata, come conferma la madre Simona Ventura con un messaggio su Instagram: “Dopo questa lunga, lunghissima giornata, posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio... Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più @mr_bettarini”, è la dedica scritta in calce alla foto del ragazzo.

E dopo l’enorme spavento delle prime ore, anche Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura e padre del ragazzo, ha affidato al social network un suo pensiero sulla vicenda: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti ... soprattutto per i più deboli ... Sempre orgoglioso di te !@mr_bettarini ORA CHI HA SBAGLIATO PAGHI !”, è la riflessione comparsa accanto all’immagine che vede il ragazzo da piccolo insieme al fratello, Giacomo, di 17 anni.

“Niccolò si sta riprendendo. Un miracolo”

Ieri Simona Ventura e Stefano Bettarini, a poche ore dall'aggressione del figlio Niccolò, avevano affidato a un comunicato stampa questa dichiarazione: "Nostro figlio è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo viste le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la questura, le istituzioni e la meravigliosa squadra del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda per esserci stati così vicini".