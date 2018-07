Bettarini accoltellato, Mara Venier vicina a Simona Ventura: "Forza Niccolò"

Al bando rancori e vecchi veleni. Quando entrano in gioco problemi seri, la vicinanza è d'obbligo. E così Mara Venier esprime tutto il suo sostegno per Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura che, nella notte di sabato, è rimasto vittima di una violenta aggressione.

Il supporto della conduttrice arriva via social, dove pubblica un post dedicato al 19enne: "Forza Niccolò... Ti abbraccio... Un abbraccio a mamma e papà...", scrive, mettendo a correndo lo scatto del ragazzo insieme alla madre e al padre Stefano Bettarini. In queste ore Niccolò è ancora ricoverato all'ospedale Niaguarda di Milano dopo essere stato raggiunto da 11 coltellato fuori da una discoteca milanese.

Mara e Simona, infatti, oltre ad essere colleghe sono anche "parenti". La Ventura è legata sentimentalmente al produttore cinematografico Gerò, figlio di Nicola Carraro, marito della Venier. La loro "parentela" è finita spesso sotto la lente d'ingrandimento del gossip perché tra le due il rapporto è stato piuttosto altalenante. Negli ultimi tempi, in particolare, sembravano aver preso le distanze l'una dall'altra. Ma non oggi, non nel momento del bisogno.

Intanto, le indagini proseguono. Secondo quanto dichiarato dalla Procura di Milano, Bettarini è stato violentemente aggredito per futili motivi. Per l'aggressione sono stati fermati due giovani italiani, di 24 e 29 anni, e due albanesi di 23 e 29 anni. Uno di loro nega ogni accusa. In queste ore il pm Elio Ramondini, titolare dell'indagine, sta scrivendo la richiesta di convalida del fermo che sarà poi valutata dal gip. Il magistrato si è complimentato con la Questura per la prontezza con cui sono stati rintracciati i presunti aggressori.