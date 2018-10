Niccolò Bettarini compie 20 anni: i video della festa in famiglia

“Un compleanno diverso dagli altri” ha scritto Simona Ventura nella dedica social per il figlio Niccolò Bettarini che ieri ha compiuto 20 anni.

A tre mesi dalla brutale aggressione che ha messo seriamente in pericolo la sua vita, per il primogenito della conduttrice e dell’ex calciatore Stefano Bettarini l’anniversario della sua nascita è stato un giorno davvero speciale, festeggiato in famiglia con le persone più care.

Su Instagram, papà Stefano – che pure gli ha rivolto un bellissimo pensiero su Instagram: “..Devo solo augurarti di trovare nella vita anche solo un decimo della felicità che mi hai regalato tu!, ha scritto in calce alla foto che li vede insieme – ha condiviso alcuni momenti della cena in onore del suo ragazzo.

Presenti oltre a Stefano e Simona, anche la sorella della conduttrice Sara Ventura, la piccola Caterina, figlia adottiva di Simona, e Nicoletta Larini, compagna dell’ex calciatore con cui ha ritrovato la serenità a Temptation Island Vip.

E per rendere davvero originale un compleanno così speciale, ecco che tra i video compare anche quello di una torta davvero fuori dal comune: la versione gigante di un cornetto da colazione rivisitato per l’occasione.

