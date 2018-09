Temptation, Niccolò Bettarini sbotta contro le critiche al padre Stefano: la replica social

I protagonisti di Temptation Island Vip saranno anche i suoi genitori – il padre Stefano come ormai ex partecipante del reality di coppia e la madre Simona nel ruolo di conduttrice – ma il loro primogenito Niccolò Bettarini sa come entrare di traverso nelle questioni che inevitabilmente scaturiscono dalla loro esposizione mediatica.

L’ex calciatore e la fidanzata Nicoletta Larini hanno lasciato insieme il programma nella seconda puntata alla fine di una serie di rimpalli di accuse reciproche e di comportamenti poco cristallini da parte di lui, criticato per questo dal popolo della rete.

In particolare, contro Bettarini ha digitato critiche chi, in calce alla ultima foto postata dall’uomo su Instagram, gli ha fatto notare una certa vena di maschilismo e di assenza di rispetto verso la compagna 24enne in lacrime per il suo atteggiamento.

Bettarini criticato, la difesa del figlio Niccolò

Se Stefano Bettarini ha soprasseduto sui rimproveri mossi senza commentare nulla, a dire la sua in maniera netta prendendo le difese del padre è stato proprio Niccolò.

“La gente giudica, parla e straparla. Le critiche ci stanno ora come sempre, purché costruttive… I motivi per cui sparate put…..e dietro una tastiera non vi renderà la vita meno infelice di quanto già lo sia, ma di questo non me ne frega un c….o” ha scritto Bettarini junior sotto l’ultima foto postata dal padre: “Volevo dire solo due cose a gente fa errori ma non per questo va classificata subito, soprattutto quando non si conosce chi o di che cosa si sta parlando” .

Infine la frase che esprime tutta la sua vicinanza al padre: “Oltre che essere un padre esemplare è un uomo con i controc……i. Detto questo, come sempre con te babbo”.

L’attestato di stima più caro che Stefano Bettarini potesse ricevere.