Lo sfogo di Rudi de ‘I Cesaroni’: "Faccio il lavapiatti. La tv mi ha dimenticato”

(Niccolò Centioni si racconta a Barbara d'Urso durante Domenica Live)

Niccolò Centioni, il famoso ‘Rudi’ della popolare serie 'I Cesaroni', è tornato in tv dopo anni di assenza.

Lo ha fatto da ospite nel salotto televisivo di Domenica Live, intervistato da Barbara d’Urso con cui ha ripercorso la sua esperienza televisiva raccontando la sua vita che prosegue a Londra dove vive insieme al fratello e di lavoro fa lo chef e il lavapiatti.

Oggi Niccolò ha 25 anni e alla conduttrice, con cui ha avuto un’esperienza lavorativa quando aveva 9 anni recitando in un film in cui interpretava il ruolo di suo figlio, ha raccontato di essere stato dimenticato dalla tv.

“Ho partecipato a tutte le riprese della serie, ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la tv mi ha dimenticato”, ha spiegato Centioni: “Ho fatto ancora Pechino Express, poi il deserto”.

Niccolò Centioni: "Mi sono trovato smarrito, solo"

“Non voglio denigrare il lavoro che sto facendo adesso, ma mi piacerebbe tornare nel mondo dello spettacolo”, ha detto ancora il 25enne che dopo le ultime partecipazioni televisive ha confidato di essersi trovato “smarrito, solo”.

“Ho contattato tutti per continuare a lavorare ma niente”, ha detto ancora l’ex Rudi della serie con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, precisando di non voler denigrare il suo attuale lavoro quando Riccardo Signoretti, presente in studio, gli ha fatto notare chela sua vita non si discosta poi molto da quella di molti altri coetanei.

E alla domanda su come abbia speso i guadagni avuti in quei dieci anni di lavoro come attore, “Non ho fatto la formichina…” ha ammesso il ragazzo.