Nick Luciani, ex dei Cugini di campagna, in difficoltà: “Ho perso tutto”

Non è il primo e, probabilmente, non sarà l’ultimo. Purtroppo quando i riflettori del successo si spengono, anche i personaggi più noti, quelli più amati dal pubblico, possono cadere nel dimenticatoio. E, anche la loro vita, da un anno all’altro può cambiare, notevolmente. E’ successo anche a Nick Luciani, ex cantante dei Cugini di campagna.

Dopo l’enorme successo conquistato con la band negli anni '70, '80 e '90, Luciani aveva deciso di intraprendere la carriera da solista che, però, non è stata altrettanto fortunata. Così, da qualche tempo a questa parte, il cantante ha dovuto rivedere il suo stile di vita e, quindi, anche quello della sua famiglia:

"La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. E’ come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco”, ha confessato il cantante in un'intervista a Nuovo.

L’ex dei Cugini di campagna ha poi aggiunto: "lo, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l'autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa".

Tra i sogni di Nick c’è, ancora, quello di tornare in televisione: “Sia Flavio Montrucchio nel 2012 sia Dario Bandiera nel 2017 mi hanno imitato ed è arrivato il momento per far conoscere al pubblico il nuovo Nick Luciani”. Poi, sempre a Nuovo, il cantante ha lanciato un appello: “Mi piacerebbe cantare un rap in falsetto con Fabio Rovazzi". Chissà che non sia proprio il giovane rapper a dare una nuova opportunità a Luciani.