Nicola Carraro, via il costume: nudo in piscina con l'amico Bibì

E' nata una nuova coppia comica: Nicola Carraro, alias Bibò, e il suo grande amico, in arte Bibì. I due "cazzari" - così si definiscono nei loro video social - sono in vacanza a Santo Domingo, nella splendida villa dell'ex produttore cinematografico che fa da set alle loro esilaranti gag.

Dai balletti in giardino ai fallimentari tentativi di mettersi a dieta, le clip dei due amici sono un concentrato di ilarità. L'ultima perla? La loro prova costume. Convinti che qualche ora di golf sotto il sole bastasse a metterli un po' in tiro, i due amici hanno pensato bene di togliere i boxer e via di corsa in piscina. Il lato b coperto a malapena da un emoticon con le stelline, nessuna censura invece per le abbondanti maniglie dell'amore, frutto di estenuanti sessioni di "piedi sotto al tavolo".

Ma che importa del fisico, Bibì e Bibò puntano tutto sulla simpatia e i follower ne vanno pazzi. La fan numero uno? Mara Venier, neanche a dirlo. La conduttrice, che proprio oggi ha dedicato al marito un post per il loro 13esimo anniversario di matrimonio, non se ne perde una e tra una risata e l'altra commenta: "Certo che non avete un ca*** da fa".