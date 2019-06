Nicole Mazzocato al veleno: "Fabio? Non lo riconosco. Ora c'è Thomas"

Nicole Mazzocato volta pagina. Seppur con amarezza. L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' ha un nuovo amore: Thomas Teffah, fisico scultoreo e pelle ambrata, "un ragazzo conosciuto otto anni fa, ma con cui solo oggi è scattato qualcosa". Alle spalle, dunque, resta la love story con Fabio Colloricchio, che le sta riservando più di qualche delusione durante la sua esperienza a Supervivientes, in Spagna.

"Thomas mi ha restituito quella felicità che avevo riposto per anni e, cosa ancora più importante, non mi manca di rispetto in alcun modo", dice Nicole intervistata da 'Uomini e Donne Magazine'. "Ci siamo incontrati otto anni fa, quando facevo la stagione al mare a Lignano. Ci siamo sempre piaciuti, ma non siamo mai riusciti a vederci come fidanzari. Casualmente, durante una cena a Londra con degli amici in comune, ci siamo visti e da lì è scattato qualcosa. Prima di ufficializzare pubblicamente la storia, mi sono presa il tempo necessario per capire chi avessi davanti, per capire che cosa cercassi e se ero pronta a mettermi in gioco. Ci siamo frequentati per mesi, messi alla prova. Dopo un po' ho capito che stavo bene, mi svegliavo col sorriso, mi è aumentato l'appetito e ho anche preso qualche kg".

La complicità, al momento, è alle stelle. "Non litighiamo mai, se non per le sciocchezze. Il nostro rapporto è stabile e maturo (...) Mi ha risollevato l'autostima, mi ha restituito quella felicità che avevo riposto da anni".

Nicole Mazzocato contro Fabio Colloricchio

Parole decisamente meno dolci sono invece quelle che riserva a Colloricchio, che in questi giorni si è lasciato andare a qualche commento livoroso sulla loro relazione a 'Supervivientes' (reality show a cui sta partecipando), arrivando anche a svelare dettagli sulla loro vita di coppia. "Conosco bene le dinamiche televisie e so che il triangolo amoroso incuriosice - dice Nicole a questo proposito - Ci siamo lasciati a gennaio in buoni rapporti (...) Non lo riconosco più. Mi difendo dicendo che spero vivamente ci sia una spiegazione o che magari si scopra che in queste isole caraibiche esista un fungo allucinogeno, perché tutto questo sta diventando pericoloso. Non si smette mai di conoscere le persone".