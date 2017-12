Dolce Natale per Nicoletta Romanoff: "Aspetto il quarto figlio"

Cicogna in arrivo per Nicoletta Romanoff. L'attrice, 38 anni, ha scelto il giorno di Santo Stefano per comunicare ai fan di essere in dolce attesa del quarto figlio. "Finalmente possiamo dire quanto siamo felici di annunciare l’arrivo del nostro bimbo" ha scritto su Instagram postando una foto in cui il pancino si vede chiaramente.

La notizia è arrivata ad un anno dall'inizio della relazione con l'attuale compagno, l’allenatore di Rugby Federico Alverà. Nicoletta ha già tre figli, Francesco e Gabriele, avuti quando era appena ventenne e nati dal matrimonio con il produttore Federico Scardamaglia, e Maria, frutto della relazione con il collega Giorgio Pasotti, finita nel 2016.