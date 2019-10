Nilufar Addati si svela: il commento sull’ex Giordano e i rapporti con Maria De Filippi

Nilufar Addati, protagonista della stagione 2018 di ‘Uomini e Donne’ che ha determinato la sua popolarità, ha concesso una lunga intervista al programma radiofonico di Radio Italia Anni 60 ‘Turchesando’ per raccontare di sé, della sua vita privata e dei progetti professionali.

L’ex tronista del programma grazie al quale fece la conoscenza del fidanzato Giordano Mazzocchi, non si è risparmiata nel corso di un colloquio che ha ripercorso quell’esperienza sentimentale e ha affrontato i rapporti attuali con l’ex fidanzato. “In amore sono una che si butta al 100%, forse anche sbagliando”, ha ammesso l’influencer definendo “civili” i rapporti con l’ex senza aggiungere nulla di più.

Con lui Nilufar partecipò ‘Temptation Island’, avventura che, per quanto importante, non è servita ad abbattere le inconciliabili differenze che poi portarono alla rottura definitiva: “Prima ti mette alla prova come persona e poi come coppia. Un’esperienza tosta che mi ha insegnato un sacco di cose che mi sono portata dietro”, ha ammesso. Se lo rifarebbe? “Sì, credo di sì”, il pensiero della 20enne napoletana che ha speso parole di stima e affetto anche nei confronti di Maria De Filippi.

Nilufar Addati e i rapporti con Maria De Filippi

Oggi Nilufar Addati è un personaggio seguitissimo che su Instagram conta oltre un milione di fan. Per la sua popolarità molto deve a Maria De Filippi con cui oggi continua ad essere in ottimi rapporti: “Lei è!”, il commento alla domanda sulla conduttrice e autrice dei programmi che l’hanno vista protagonista, professionista verso la quale nutrire stima e riconoscenza.

E nel futuro? C’è la possibilità di vederla in programmi come il Grande Fratello? “Viene chiesto un po’ in giro a diversi personaggi in questo periodo, ma non credo che sia un’esperienza che ora possa farmi bene”, ha ammesso Nilufar, oggi single ma pronta a innamorarsi ancora: “Quando arriverà lo accoglierò a braccia aperte”.