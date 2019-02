Uomini e Donne, incidente stradale per Nilufar Addati: il racconto sui social

Disavventura, fortunatamente, senza brutte conseguenze per Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, coinvolta in un incidente in auto risolto con un grande spavento e qualche danno all’auto.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa napoletana attraverso delle storie Instagram. “Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno”, ha esordito la ragazza spiegando di non aver coinvolto nessun altro mezzo: “Non ho fatto l’incidente contro un’altra macchina o contro un altro automobilista. Mi sono schiantata contro un albero”.

Incidente per Nilufar Addati: la foto dell’auto su Inastagram

I follower preoccupati che si sono subito mobilitati per chiedere a Nilufar più dettagli sull’accaduto e soprattutto un riscontro sulle sue condizioni di salute, sono stati tranquillizzati dalla ragazza che ha ribadito di non aver avuto conseguenze fisiche mostrando la foto della sua auto danneggiata.

Uomini e Donne, Nilufar non partecipa alla scelta di Luigi Mastroianni

Nilufar Addati ha chiuso la relazione con Giordano Mazzocchi, con cui aveva partecipato e superato le ‘tentazioni’ del programma Temptation Island.

Ed è proprio per la recente rottura con l’ex fidanzato che la ragazza ha fato sapere che non sarà presente alla festa di fidanzamento organizzata per Luigi Mastroianni in occasione della serata speciale di Uomini e Donne, ‘La scelta, in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5.

Malgrado il suo bel rapporto con il tronista, Addati parla di “ovvi motivi” che le impediscono di presenziare al programma, ovvero la presenza del suo ex Giordano, grande amico di Luigi e come tale, invitato immancabile alla serata.