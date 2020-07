Nina Moric compie gli anni: la sorpresa social di Fabrizio Corona e del figlio Carlos

Per Nina Moric i primi auguri di compleanno arrivano sui social da parte di due delle persone più importanti della sua vita. Allo scoccare della mezzanotte del 22 luglio, Fabrizio Corona e Carlos Maria hanno pubblicato su Instagram un video che virtualmente ha destinato alla modella croata un messaggio pieno d’amore in occasione dei suoi 44 anni.

“Tantissimi auguri, sei una donna in gamba, meravigliosa che ha avuto una vita molto difficile, ma ora da sola con costanza sta recuperando la vita. Cerca di essere felice”, sono le parole che l’ex marito di Nina le ha rivolto nel filmato, ‘corrette’ dal figlio 17enne che ha affermato con sicurezza che come la madre, al momento, sia effettivamente già felice. Immediata la reazione della festeggiata che, condividendo sui Instgaram la sorpresa ricevuta dai ‘suoi’ uomini, ha scritto loro un “vi amo” che ben denota lo splendido legame che la unisce all’ex marito e, ovviamente, al figlio nato dal loro matrimonio.

Nina Moric innamorata di Vincenzo Chirico

Oggi Nina Moric e Fabrizio Corona sono in ottimi rapporti dopo le vicende turbolente che hanno segnato la fine del loro matrimonio anche e soprattutto per il bene del figlio Carlos Maria che viene prima di tutto per entrambi. Adesso la modella croata ha ritrovato l’amore al fianco di un imprenditore, Vincenzo Chirico, che le ha restituito il sorriso quando la relazione con Luigi Mario Favoloso è naufragata del tutto.