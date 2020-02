Nina Moric rompe il silenzio: "Io malata e ubriaca? Informatevi prima di giudicare"

Nina Moric rompe il silenzio. Ieri sera infatti in tanti si erano preoccupati a proposito delle sue condizioni di salute dopo lo strano comportamento tenuto durante l'ultima puntata di Live Non è la d'Urso, in onda ieri sera in prima serata su Canale 5. La modella croata, in collegamento da casa, si è sottoposta alla "macchina della verità", ma mentre veniva inquadrata sembrava addormentarsi da un momento all'altro, tanto che il suo stato ha preoccupato anche Barbara D'Urso che le ha chiesto: "Nina ma stai bene?". "Informatevi, prima di giudicare", tuona oggi Nina su Instagram, dove si scaglia contro quanti hanno ironizzato sulle sue condizioni attraverso i social. In studio c'era Luigi Mario Favoloso, l'ex fidanzato che la modella croata ha accusato di maltrattamenti.

Nina Moric rompe il silenzio dopo Live Non è la d'Urso: il messaggio

Questo il videomessaggio pubblicato questa mattina tra le Instagram Stories da Nina: "Malata? Malta di mente? Ubriaca? Che cos'altro mi avete detto? Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile. C'erano i medici in casa che controllavano i miei battiti di cuore e tutto il resto. Quindi ero soltanto stanca di tutta questa vicenda, ma come ho detto prima nessun programma fa giustizia, anzi, si ferma nelle sedi opportune. Detto questo, da domani comincio a respirare, perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina. Last but not least, se chiudevo gli occhi era solo per una ragione, cioè perché avevo un auricolare nell'orecchio e non volevo sentire che cosa dicevano in studio, ma concentrarmi su cosa dovevo dire. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono una nullità. E alla nullità si risponde così: chiudendo gli occhi e dicendo la verità".