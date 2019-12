Cosa è successo a Nina Moric? Le risposte su Instagram preoccupano i fan

Cos'è successo a Nina Moric? La modella è tornata a scrivere sui social dopo un periodo di assenza. Le ultime foto risalgono al mese di settembre quando si trovava a Zanzibar. Ed è proprio dal rientro di quel viaggio che le cose sembrano aver preso una brutta piega per la bella show girl di origine croate.

Le risposte di Nina su Instagram

A lasciarlo intendere è stata la risposta data ad un fan alla story della Moric in cui scrive: "Vi regalo 15 minuti di domande e risposte". "Cosa ti è successo? - chiede un follower - Ti ho seguita tutti i giorni quando eri a Zanzibar, sembravi felice". "Lo ero... - risponde Nina - al mio ritorno c'è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere". Non si sbilancia ulteriormente né fa intendere a cosa si riferisca, ma aggiunge: "Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio".

Frecciatina a Giulia De Lellis?

La questione non è legata neppure alla sfera sentimentale e alla relazione con ll'ex gieffino Mario Luigi Favoloso e a chi le fa la domanda diretta risponde: “Mai detto di essermi lasciata, certo che ci sto ancora con lui”. Poi la frecciatina indiretta a Giulia De Lellis, o almeno così è sembrata la risposta ad un follower che le ha chiesto se avrebbe scritto un libro sulla sua vita: “È una moda pure questa… gente di 20 anni che scrive libri… dai”.