Nina Moric, l’appello disperato: “Mio figlio non sta bene, ha bisogno di sua madre”

È un appello disperato quello che Nina Moric lancia dalle pagine di Chi affinché possa nuovamente riabbracciare il suo Carlos, il figlio avuto dall’ex marito Fabrizio Corona.

"Mio figlio non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati tre anni fa, Carlos ha chiuso con l'affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più” ha dichiarato la modella croata che ha definito quel distacco come il più grande dolore della vita del ragazzo ormai 15enne e anche della sua.

Carlos Corona attualmente vive con la nonna Gabriella, madre dell’ex re dei paparazzi, dopo che nel 2015 Nina Moric fu protagonista di un drammatico episodio che venne descritto come un tentativo di suicidio, poi smentito.

"Ho avuto una lite molto forte con mia madre, che viveva con me e Carlos. Abbiamo chiamato Gabriella perché tenesse il bambino in attesa che si calmassero le acque… 'Questa è la volta buona che te lo portiamo via per sempre' mi disse lei” - ha spiegato la Moric – “Così non ci ho visto più, mi si stava spezzando il cuore e ho fatto un gesto non concepibile: mi sono procurata dei tagli al braccio. Ma non volevo togliermi la vita, il referto del pronto soccorso parla di "atto autolesionistico non finalizzato alla morte. Ma Gabriella aveva già chiamato la polizia e il Tribunale dei minori ha deciso di collocare il bambino da lei".

I rapporti tesi con la suocera

Nina Moric ha poi ripercorso un avvenimento che spiega la natura dei rapporti con Gabriella Corona: "Un giorno, prima che Carlos tornasse dalla nonna gli dissi: 'Amore mi manchi, non vedo l'ora che torni'. Lui riferì la frase a lei che disse che non ero normale, che dovevo essere ricoverata perché a suo dire ero dipendente da alcol e droga”.

“Non era assolutamente vero, tanto che, su richiesta del Tribunale, sono andata a fare tutti gli esami previsti dalla legge da cui è emerso che nel mio organismo non erano presente né tracce di droga né di alcol” ha precisato la Moric che ha ricordato come gli incontri con Carlos avvenivano solo alla presenza di un educatore “che però si frapponeva tra di noi, mediava le mie domande e se lo abbracciavo troppo, interveniva”.

Il Tribunale, in seguito, ha proposto una mediazione fra la Moric e la ex suocera, sebbene – sostiene la Moric – lei parli sempre male di lei al figlio.

Il parere di Fabrizio Corona

“L’atrocità di quello che mi stanno facendo non ha limiti e io non smetterò mai di combattere per mio figlio” ha aggiunto ancora la modella pronta a non arrendersi e a continuare a lottare per recuperarne la custodia del ragazzo, decisione auspicata anche da Fabrizio Corona (“Mi conosce e ritiene che Carlos debba tornare da me”, ha assicurato).

“Luigi Favoloso ha scelto il Gf anziché stare al mio fianco”

Infine, il commento sull’addio a Luigi Favoloso, lasciato dopo 4 anni con un messaggio letto da Barbara d’Urso nell’ultima diretta del Grande Fratello.

"Non ero d'accordo al suo ingresso nella Casa. Se dici d'amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio” ha chiosato la Moric decisa a non andare in tv per nessuna cifra: “Favoloso ha scelto di fare il Gf anziché stare al mio fianco, non avevo bisogno di una persona che sceglie il Gf in luogo della sofferenza”.