Nina Moric ha denunciato Luigi Mario Favoloso per percosse e maltrattamenti. Nell’esposto, presentato negli uffici della Procura di Milano dall’avvocato della modella Solange Marchignoli, si fa riferimento a episodi che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019 e di cui, in un caso, sarebbe stato vittima anche il figlio minorenne di Moric, Carlos Maria, nato dalla precedente relazione con Fabrizio Corona.

La notizia arriva a qualche giorno dal racconto di Nina Moric che, al programma di Canale 5 ‘Domenica Live’, aveva parlato per la prima volta dei presunti maltrattamenti subiti da parte dell’imprenditore campano, scomparso per diversi giorni e tornato a farsi sentire proprio qualche ora fa. “Ha picchiato Carlos una sola volta, e da quel momento è uscito dalla mia vita”, ha dichiarato in televisione la modella aggiungendo di essere stata a sua volta una vittima: “Non dico tutti i giorni, ma ci sono stati dei momenti. Io sono sempre rimasta con lui e questo è stato il mio errore”.

Luigi Mario Favoloso ricompare sui social: "Ecco dove mi trovo"

Intanto, Luigi Mario Favoloso si è rifatto vivo lui con un video pubblicato tra le Instagram Stories dopo giorni di silenzio. L’imprenditoreha affermato di trovarsi ad Everan, in Armenia, ma di essere pronto a partire per un'altra destinazione. Non precisate, al momento, le ragioni del viaggio che adesso, considerata la denuncia di Nina Moric, bisognerà vedere se proseguirà.