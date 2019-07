Nina Moric, malore in vacanza a Zanzibar

Disavventura per Nina Moric a Zanzibar. L'ex modella croata, in vacanza nel paese africano con il compagno Luigi Mario Favoloso e il figlio Carlos, ha avuto un malore dopo aver bevuto acqua non potabile. A dare per primo la notizia sui social Favoloso: "Ragazzi sono un po' preoccupato perché Nina veramente si è sentita poco bene. Lei ha scherzato sulla febbre gialla perché ovviamente qui non c'è, però secondo me ha mangiato qualcosa che le ha fatto male perché è diventata fredda e ha avuto una sudorazione e ha anche vomitato. L'ho portata in un ospedale privato che c'è qui vicino e stasera sarà lì e spero che domani stia bene".

Allarme rientrato e dopo qualche ora è Nina a rassicurare i fan: "Ragazzi, visto che in molti vi siete preoccupati, voglio dirvi che sto bene. Ho passato una brutta giornata, ho bevuto d'istinto un bicchiere d'acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio".

Una parentesi spiacevole, ma la vacanza fortunatamente ora prosegue a gonfie vele. I tre stanno trascorrendo splendide giornate tra partite di calcio con i ragazzi del posto, nuove amicizie e cene tipiche. Il vero male sarà quello d'Africa, al loro ritorno.