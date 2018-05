"Nina Moric irriconoscibile per colpa della chirurgia”? Lei replica su Instagram

L’ingresso di Nina Moric nella casa del Grande Fratello è stato uno degli episodi più inattesi e perciò più commentati della quinta puntata del Grande Fratello.

La modella croata, tanto presente sui social quanto poco presenzialista in tv, è ricomparsa sul piccolo schermo dopo un lungo periodo per avere un confronto diretto con l’ex fidanzato Luigi Favoloso, lasciato qualche settimana fa con un messaggio.

La particolare magrezza di Nina Moric notata anche da Favoloso durante il pesante dialogo con lei, non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori che sui social si sono soffermati anche sul viso, a detta di qualcuno, trasformato da qualche intervento estetico.

A poche ore dal suo intervento nel reality condotto da Barbara d’Urso, la modella è intervenuta sulla questione “chirurgia estetica” commentando il pensiero di un follower.

“La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto” è stata la frase a corredo della foto che la mostra durante la sua visita nella Casa del GF.

“Nina eri così bella, cos’hai combinato con la chirurgia? Sei irriconoscibile” ha scritto un utente. Pronta la replica della Moric: “Nulla. Che cavolo state dicendo, non ho mai rifatto naso… bla bla bla!!! Vedere marcio in tutto non vi rende migliori”.

Questione chiusa.