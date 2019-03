Mattino 5, la confessione di Nino Formicola: “Io molestato da una donna potente”

(Nino Formicola racconta di essere stato molestato durante la puntata di Mattino 5 - dal minuto 3.20)



L’argomento affrontato da Federica Panicucci nella puntata di giovedì 7 marzo di ‘Mattino 5’ si è rivelato l’occasione perché Nino Formicola, comico ed ex vincitore dell’Isola dei Famosi, ammettesse per la prima volta di aver subito una molestia diversi anni fa."E’ giusto scendere a compromessi e concedersi a un uomo per la carriera?" Questo il quesito rivolto dalla conduttrice agli ospiti in studio tra cui, appunto, Nino Formicola che ha rivelato l’episodio del passato che, stando alle sue parole, avrebbe segnato la sua carriera.

Nino Formicola molestato: il racconto a Mattino 5

Il comico ha spiegato di essere stato molestato in passato da una donna di potere e di aver risposto no alle avances subite.“Una donna di potere molto importante mi ha sbattuto al muro. Mi ha molestato ma ho detto di no a discapito della mia carriera che ha subito uno stop almeno fino a quando questa signora è rimasta al suo posto”, ha confessato Formicola che non ha voluto rivelare il nome di questa donna. “E’ stato imbarazzante”, ha confessato l’uomo spiegando come il tema delle molestie nel mondo del lavoro possa riguardare anche gli uomini.