Noemi in bikini, prova costume superata con "debiti"

Finalmente le vacanze sono arrivate anche per Noemi. La cantante ha approfittato di una piccola pausa del tour per concedersi qualche giorno di relax al mare, e così via con la prova costume.

"Superata?" chiede su Instagram ai follower che apprezzano e la riempiono di complimenti. Dimagrita, pancia piatta, fisico tonico, Noemi si è messa in forma per questa estate, anche se non è proprio convintissima e ci scherza su: "Per me con qualche debituccio a settembre".