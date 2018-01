Cecilia e Ignazio ospiti di Massimo Giletti, clamorosa gaffe in diretta

Capita anche ai migliori. E ieri è toccato a Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'arena è scivolato in una clamorosa gaffe durante l'ospitata di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i neo fidanzatini attualmente al centro dell'attenzione mediatica in virtù della storia d'amore nata nella Casa del GF Vip.

La love story di Cecilia e Ignazio è ormai nota a tutti: l'ex ciclista e la modella argentina si sono conosciuti ed innamorati nel reality di Canale 5. Proprio a causa del sentimento per Ignazio, infatti, la sorella di Belen ha lasciato in diretta l'ex fidanzato Francesco Monte, a cui è stata legata per quattro anni. Nell'ultima puntata del talk show di La7, Giletti ha ripercorso la relazione, dagli albori di due mesi fa ad oggi, senza tralasciare il presunto scandalo dell'armadio e battutine provocatorie. Al momento dei saluti, tuttavia, la gaffe. Salutando la coppia, infatti, il presentatore ha confuso il nome di Ignazio chiamandolo Francesco. Chissà, forse Giletti ha scambiato il nome dell'ex gieffino con quello del padre, l'ex ciclista Francesco Moser oppure, come sembra più probabile, è stato protagonista di un lapsus. Le parole, però, non sono sfuggite a Moser Junior, che ha replicato: "Tutto, ma Francesco proprio no".

Quella negli studi di Non è l'arena è stata solo l'ultima delle tante ospitate che la coppia si sta concedendo negli ultimi mesi. Sempre ieri, infatti, i due sono stati invitati a Domenica In dove, intervistati da Cristina Parodi, hanno smentito di essere pronti alle nozze: "E' ancora presto", hanno precisato.