Violenza sulle donne, parte la campagna "Non è normale che sia normale”: i messaggi dei vip

(Il video della campagna contro la violenza sulle donne postato da Mara Carfagna sulla sua pagina Facebook)

L’hashtag #nonènormalechesianormale come veicolo virtuale per dire basta alla violenza sulle donne, per esortare le vittime a denunciare, per solidarizzare con quante hanno ancora paura.

“Mobilitiamoci, diamo voce a chi la voce ormai l’ha persa, perché #nonènormalechesianormale”, scrive sui social Mara Carfagna, vice presidente della Camera, che ha presentato la campagna "Non è normale che sia normale" per la Giornata dell’Onu contro la violenza sulle donne del 25 novembre chiedendo a tutti di postare una foto o un video a sostegno dell’iniziativa.

Ed ecco che all’appello hanno iniziato a rispondere in tantissimi e i volti di uomini e di donne stanno riempiendo i canali social per dare voce al messaggio che vuole scardinare la convinzione ancora troppo radicata di una normalità che può contemplare abusi e sopraffazioni.

Nel video presentato su Facebook da Mara Cargafgna, i messaggi di Fiorello, Barbara D’Urso, Alessandro Borghi, Annamaria Bernardini De Pace, Andrea Delogu, Maria Grazia Cucinotta, Vincenzo Salemme, Paola Turci, Anna Falchi, Bruno Barbieri, Noemi, Bianca Balti, Alessandro Roia, Francesco Montanari, Claudia Gerini.