Festa dei nonni...Vip! Da Mara Venier a Romina Power, tutte le star pazze dei loro nipotini

(Nella foto, Mara Venier con il nipotino Claudio - Instagram -)

“L’amore per un figlio è immenso, ma quello per un nipote è un’altra cosa, inspiegabile!” è l’affermazione comune ai nonni che tentano di descrivere quel miscuglio straordinario di amore, affetto, cura ed emozione suscitato dai figli dei loro figli. Il 2 ottobre si celebra la loro Festa, occasione per rendere omaggio agli “angeli custodi” della famiglia e della società tutta, chiamata a riflettere sull’importanza del ruolo di queste figure fondamentali in ogni famiglia.

Specchio della vita lontana dai riflettori mediatici è il mondo dello spettacolo che sempre più si affolla di nonni fieri di mostrare i propri nipoti sui social, di parlare di loro come centro nevralgico delle loro vite, di esprimere con una foto o con un video la gioia di occuparsi di loro e – perché no?! – anche di viziarli… Ché si sa, alla fine i nonni fanno anche, soprattutto quello!

Da Mara Venier a Roby Facchinetti, ecco una gallery dei nonni vip fieri di esserlo, rapiti come sono dall’amore incondizionato verso i loro adorati nipoti.

Mara Venier

‘Zia’ per i fan che in numero esponenziale la segue in tv e sui social, ‘nonna Mara’ per Giulio, 17 anni, figlio della primogenita Elisabetta Ferracini, e per Claudio, il piccolo di casa di 2 anni, figlio del secondo figlio Paolo Capponi. “Non ho paura di dire che i nipoti sono la mia ragione di vita. E anche la parola nonna, mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata”, ha detto in una recente intervista la conduttrice di ‘Domenica In’: “Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”.

