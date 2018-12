Notte brava per Barbara d'Urso: scatenatissima al locale dopo la puntata

Che serata quella trascorsa ieri sera da Barbara d'Urso. Subito dopo la puntata di 'Pomeriggio 5', la conduttrice si è recata in un locale a Milano per trascorrere qualche ora con gli amici più cari. E il fatto che costoro fossero alcuni dei comici più noti dello spettacolo italiano ha fatto sì che la cena si trasformasse in un piccolo show. Tutto, ovviamente, ripreso con lo smartphone, come da prassi per la bellissima presentatrice, sempre molto "social".

Ecco dunque risate, chiacchiere e soprattutto karaoke. Con Umberto Smaila che guidava l'allegra compagnia e i presenti che si lanciavano nell'interpretazione dei brani più scanzonati del panorama musicale. C'erano Cochi e Renato, ad esempio, che hanno improvvisato un'esibizione sulle note della loro 'La vita l'è bela'. E poi Diego Abatantuono, Jerry Calà, Fabio Rovazzi, Ale (metà del duo comico Ale e Franz) che, insieme a Carmelita, hanno passato in rassegna brani come 'Ancora' di Eduardo De Crescenzo, Maracaibo e per finire una scatenatissima 'Jingle Bells', in omaggio al Natale in arrivo. "Reunion con gli amici veri", ha scritto Barbara a corredo dei video. Che prima delle feste è d'obbligo...

In basso, i video della "notte brava" di Barbara d'Urso

