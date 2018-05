Il primo bacio da marito e moglie di Harry e Meghan

Il principe Harry e l'attrice Meghan Markle sono marito e moglie. I due bellissimi innamorati si sono giurati amore eterno nella cappella del Castello di Windsor davanti alle loro famiglie e ai loro amici. Una cerimonia elegante e raffinata quella che ha registrato numeri da capogiro: migliai i giornalisti arrivati da tutto il mondo per seguire l'evento dell'anno, oltre 200 le televisioni che hanno raccontato in diretta il matrimonio che da qualche ora è già storia. Sei le damigelle che hanno accompagnato la sposa all'altare e quattro i paggetti tra cui il piccole George. E come poteva mancare l'Italia nel giorno del "sì" di Harry e Meghan? La torta nuziale è stata preparata grazie all'utilizzo di 200 limoni di Amalfi.