L'arrivo di Meghan Markle al Castello

L'arrivo di Meghan Markle alla cappella del Castello di Windsor: avvolta in un bellissimo abito bianco, è arrivata da sola alla navata della chiesa. Il principe Harry è arrivato invece in alta uniforme, stesso abbigliamento del fratello, ma ha azzardato un particolare che non è sfuggito all’occhio attento di Alfonso Signorini che ha commentato la scelta del reale in diretta dagli studi di Verissimo che in collaborazione con il Tg5 ha seguito l'evento: “Quando si indossa l’alta uniforme la barba si taglia invece lui ha voluto fare uno strappo alla regola”.