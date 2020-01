Nunez-Battaglia, amore 'a lunga conservazione': qualcosa non torna

Licia Nunez ha lanciato una bomba che rischia di scoppiarle in mano, anche se per certi versi è già esplosa. La storia del tradimento raccontata ancora prima di mettere piede nella Casa del Grande Fratello Vip, nella clip di presentazione (del tipo "Ciao, sono Licia, ex fidanzata di Imma Battaglia che mi ha tradito con Eva Grimaldi), potrebbe scoperchiare un bel Vaso di Pandora.

Il puzzle Licia Nunez-Imma Battaglia, con conseguente innesto di Eva Grimaldi, conserva dietro i primi tasselli qualcosa di strano. Per Alfonso Signorini la seconda puntata del Grande Fratello Vip è la serata dei confronti, ma se quello tra Pago e Serena Enardu si esaurisce a furor di popolo con il divieto d'ingresso per la sarda all'interno della casa più spiata d'Italia, quello tra la bella attrice pugliese e la storica attivista LGBT, lascia ancora qualche punto interrogativo.

Al termine dell'incontro-scontro tra le due, Battaglia esce dalla casa continuando a dare della bugiarda alla Nunez. Cosa spinge la combattente fresca di unione civile con la Grimaldi a tacciare la Nunez di poca chiarezza, non è ancora chiaro. E mai gioco di parole fu più calzante. Cosa non torna? Che Licia Nunez sia in grado di provare un amore a lunga conservazione? Probabile, date anche le lacrime versate dopo l'incontro in diretta, mentre ad ascoltarla e a consolarla ci sono Andrea Denver e Rita Rusic. Molto meno probabile però è che una come Imma Battaglia, di cui è nota la trasparenza, senta la necessità di entrare a Cinecittà in un luogo che non le è propriamente congeniale.

Nunez-Battaglia, le frasi che incastrano Licia

Uno spunto per un'analisi un po' più profonda parte proprio da una delle prime affermazioni di Imma Battaglia, che con pacato dire si rivolge alla Nunez dicendo "Tu lo sai che ti ho sempre sostenuta, anche quando le cose mi erano poco chiare". Una frase che passa forse inosservata ma che si aggiunge ad una serie di accadimenti poco precedenti, uno fra tutti la dichiarazione dell'amica Vladimir Luxuria, che all'indomani del tweet infuocato di Imma prosegue dicendo: "Non so se a Licia Nunez convenga che venga fuori tutta la verità". Cosa avrà voluto dire la beniamina della comunità rainbow con queste parole, a cui ha aggiunto: "Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto se ne avrà voglia. A volte la verità è troppo scomoda per qualcuno... E qui mi taccio".

Che Luxuria si stesse riferendo a quello che molto chiaramente il fratello di Imma, Pasquale Battaglia, ha scritto con un commento che dice: "Licia Nunez? Ma chi è? Il suo nome lo ricordo solo accanto a quello dell'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini. Ricordo che per ovvi motivi non voleva che uscisse il suo nome accostato a mia sorella".

Licia Nunez presente all'unione civile di Imma Battaglia e Eva Grimaldi

Un commento, quello di Pasquale Battaglia, che anche a noi non era sfuggito e che avevamo raccolto con altri singolari commenti fatti sempre da familiari e persone vicine a Imma, che in modo esplicito alludevano alla poca onestà di Licia all'epoca della loro storia e soprattutto, alla chiara intenzione della Nunez di servirsi della fresca unione Grimaldi-Battaglia per far parlare di sé. Un punto di vista che sembra tornare quello dei parenti di Imma, data la strana clip di presentazione dell'attrice di Barletta che, per quasi tutto il tempo della sua intervista, parla ben poco di sé e lascia ampio spazio ad una storia d'amore ormai sepolta da dieci anni, ed anche aggiungeremmo apparentemente superata, visto che il suo nome come quello della sua attuale compagna Barbara Eboli e dei loro amici, comparivano a chiare lettere anche tra gli invitati dell'unione civile dell'anno. Che motivo c'è di parlare di qualcosa di così trapassato e di confermare a Signorini di aver un sospeso con la collega attrice Eva Grimaldi? La domanda viene spontanea: chi andrebbe mai a celebrare l'unione di qualcuno con cui si ha un così profondo risentimento?

Nella casa, durante il confronto, Imma ha anche sottolineato a Licia quanto in quel viaggio in Grecia, nell'estate del 2010, l'attrice l'avesse lasciata sola per suoi motivi di lavoro, e di quanto in quel momento lei avesse fatto i conti con una storia che era giunta ormai al capolinea. Un capolinea che ha lasciato intendere una strada lunga e tortuosa, certamente non riferita all'arco di pochi mesi di crisi. Sempre in riferimento allo stesso periodo, Licia incalza menzionando come prova dichiarata, una video intervista rilasciata al portale Freeda da Eva Grimaldi, proprio in riferimento alla sua conoscenza con Imma. Secondo la Nunez le due si frequentavano già e il tradimento è più che accertato. Ma esaminando il video è chiaro il riferimento di Eva per un dato momento: le due si sono conosciute nella serata in cui Imma salutava assessori, sindaco e personalità della società capitolina, un rituale che come sempre avviene nella serata di chiusura del Gay Village (come aveva dichiarato proprio a Today la Grimaldi nell'intervista del 23 maggio 2019, a poche ore dall'unione civile). Una dichiarazione che torna in tutte le interviste e i racconti fatti dalla coppia, che ricorda bene il momento del loro primissimo incontro, di fronte ad un piatto di patatine nel backstage del villaggio rainbow al termine dell'estate 2010.

Ultimo tassello che inseriamo in questo frammentato componimento che sembra esser solo alle prime battute, è la frase di Imma con cui volta le spalle a Licia mentre lascia la casa: "Ignoto 1. Ignoto 2.". Che questa storia non fosse poi così meravigliosa come la Nunez continua ad asserire da tre giorni a questa parte, dimenticandosi tra l'altro di raccontare della sua attuale compagna che fuori dichiara la certezza del loro amore? Ma cosa avrà voluto dire Imma Battaglia con le sue ultime parole? Il mistero si infittisce.