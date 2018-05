Milano, ecco la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni: che attico! | FOTO

Un nuovo nido d'amore per Fedez e Chiara Ferragni. L'annuncio, e non poteva essere altrimenti, è arrivato via social. Con tanto di immagini e commenti speranzosi, come "quasi pronto". Lo scorso sabato, il rapper e l'imprenditrice digitale hanno visitato il nuovo appartamento - non è chiaro se acquistato o preso in affitto - in cui andranno a vivere insieme al piccolo Leone dopo il ritorno da Los Angeles, dove è nato il figlio di una delle coppie più glamour d'Italia.

Come riporta MilanoToday.it, le foto della casa - finora rimasta segretissima - sono state pubblicate nelle stories Instagram dal cantante milanese e dalla fashion blogger, che sembrano decisamente felici dell'imminente trasferimento. La casa, a giudicare dalle foto, è un attico decisamente grande con una cucina e un salone enormi, un soppalco e una terrazza con vista mozzafiato su CityLife. Sembra, infatti, che i due abbiano scelto un appartamento nelle residenze Hadid, a due passi quindi dal loro vecchio attico - anche quello abbastanza lussuoso -, che si trovava nelle residenze Libeskind e che Fedez ha messo in affitto per diecimila euro al mese.

In attesa che i lavori siano ultimati Fedez, la Ferragni e il piccolo Leone vivranno nella suite dell'hotel Parigi, che per ora i tre hanno bloccato per un mese.

