Elisabetta Gregoraci, il figlio in sala operatoria: "Mentre ti aspetto, riguardo tue foto da bambino"

"Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love". Così Elisabetta Gregoraci racconta su Instagram l'apprensione che sta vivendo durante l'operazione del figlio Nathan Falco, 8 anni, nato dall'amore per l'ex marito Flavio Briatore. Niente di grave, per fortuna, "dobbiamo solo rimuovere i ferri dal braccio", aggiunge la 39enne, che preferisce non specificare i dettagli a proposito del problema di salute del bambino.

Ed ecco allora che, mentre è seduta ad aspettare che l'intervento si conclusa, mamma Elisabetta condivide su Instagram alcuni scatti insieme al suo cucciolo, dalla prima infanzia sino ad oggi: il primo giorno di scuola, un bagnetto a due in piscina, un momento di relax in cui madre e figlio si sono divertiti a cucinare insieme. L'ultima foto condivisa tra le Instagram Stories mostra invece la stanza in cui Nathan sta subendo l'intervento: "Attese", è la didascalia a corredo dell'immagine.

Operato il figlio di Elisabetta Gregoraci: il sostegno dei vip

Tanti i commenti di incoraggiamento scritti da fan e colleghi in calce al post. "Andrà tutto bene", scrive la showgirl Valeria Marini. "Amore bellissimo", sono le parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessandra Pierelli.