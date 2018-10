"Nude look" per Orietta Berti a Domenica In: la blusa è trasparente e si vede tutto

Orietta Berti va a Domenica In per essere intervistata da Mara Venier con una maglia scura ma decisamente trasparente e il web si scatena.

La blusa scelta dalla cantante emiliana è infatti molto rivelatrice, come fanno notare subito Mara Venier e Nino Frassica, ospite anche lui in studio. La cantante appare un po’ imbarazzata da tutta questa attenzione ma poi le chiacchiere prendono il sopravvento e in studio si è pensato soprattutto a parlare.

Su Twitter il dettaglio dell’abbigliamento della cantante però non sfugge ai telespettatori, che commentano il look scelto da Orietta Berti.

“E’ impazzita Orietta Berti. E’ praticamente nuda!!!!”, scrive un utente. “Sono sconvolto”, dice un altro, aggiungendo faccine sorridenti. E c’è chi malignamente fa notare i risvolti in termini di ascolti delle audaci trasparenze della cantante: “Orietta Berti entra in studio con un vestito nero super trasparente dove si vede PERFETTAMENTE il reggiseno e la pancera/mutandoni. LO SHARE STA VOLANDO SIGNORI E SIGNORE”.

Ma è anche vero che in molti lodano la simpatia e la spontaneità della storica interprete di “Fin che la barca va” (anche se qualcuno fa notare che, a 75 anni, la voce non è più la stessa), che parlato del suo lavoro, della sua famiglia (e i 51 anni di matrimonio col marito Osvaldo), dei suoi animali e anche della sua mania per la pulizia. Orietta Berti ha poi parlato ancora una volta della sua grande passione, che ha fin da quando era molto piccola: collezionare bambole.