Orlando Portento come una furia contro Angela Cavagna: "In 23 anni non l'ho mai amata"

(Nel video sopra le dichiarazioni di Orlando Portento a Pomeriggio 5)



Orlando Portento, conosciuto come "Tricchebballacche" e per essere l'ex marito di Angela Cavagna, ha lasciato tutti sbalorditi dopo lo sfogo a Pomeriggio 5. Come un fiume in piena ha sparato a zero sull'ex coniuge ora sposata con l'imprenditore Paolo Solimaro, con il quale la formosa showgirl si è trasferita a Tenerife.

Portendo contro Cavagna

Dure le parole utilizzate da Portento. "Mi ha portato via tutto, ora vivo con 680 euro di pensione e i risparmi che stanno finendo" ha detto agitandonsi davanti alla D'Urso. “Lei è venuta qui 2-3 volte dicendo di essere milionaria, dicendo di essersi sposata un milionario, di vivere in una casa con bagni, piscine, 700 stanze eccetera, ma dove sono tutti questi milioni? Le case gliel'ho intestate io” ha aggiunto.

"In 23 anni non l'ho mai amata"

"Ha detto che le facevo pena e che mi teneva in casa per 5 anni senza farmi pagare l'affitto, ma la casa era mia". Poi la frase che ha creato non poche reazioni da parte degli ospiti "io non sono mai stato innamorato di lei". In 23anni, di cui 19 di fidanzamento, Orlando non avrebbe mai amato l'ex infermiera sexy di Striscia la Notizia.

La denuncia per stalking

I toni sono diventati più seri quando in studio si è parlato della denuncia per stalking presentata dalla Cavagna nei suoi confronti. “Ma tu vai a denunciare uno che scrive 1900 messaggi e rispondi con 1300? Lo stalking è una cosa seria”. "Ma è stalking secondo voi?" ha detto andando verso il pubblico. Nei messaggi inviati Portento avrebbe insultato la Cavagna; insulti derivati dal comportamento poco corretto adottato dalla Cavagna nonostante lui, a suo dire, le abbia fatto da stilista, preparatore atletico e autore. "Non ci si comporta così dopo 23 anni" ha concluso.