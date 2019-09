Orlando Portento e il 'triccheballacche' di Angela Cavagna: "Mi ha portato via tutto"

Impossibile non ricordarli nel 2006 durante il reality La Fattoria, quando lei era tra i concorrenti e lui in studio parlava di presunte irregolarità nel programma, coniando il termine (con relativa mossa) 'triccheballacche'. Che fine hanno fatto Orlando Portento e Angela Cavagna? Si sono lasciati.

A parlarne è Portento: "Anni fa se n'è andata di casa e ci separammo - ha raccontato a gossipblog.it -. Il motivo ufficiale non lo so, ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l'ho sposata in chiesa come lei sognava". Una separazione che ha messo in ginocchio Orlando Portento, mentre l'ex infermiera sexy di Striscia si è rifatta una vita: "Ha un altro uomo e abita a Tenerife, mangia, beve, ingrassa e sta con il culo in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto: la casa e il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa".

"Vivo in un appartamento in affitto - ha fatto sapere -. Pago 650 euro al mese e prendo 686 euro di pensione. Mi salvano alcuni risparmi messi via e i soldi che ho recuperato vendendo l'oro e l'argento di famiglia, ma oramai le risorse economiche stanno terminando".