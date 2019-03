Ornella Vanoni confessa: "Prendo ancora psicofarmaci tutti i giorni"

Ornella Vanoni è stata tra gli ospiti di Mara Venier domenica 24 marzo. La cantante ha ballato insieme ai ballerini di Ballando con le stelle (anche Milly Carlucci, infatti, è stata tra i protagonisti della puntata per parlare dello show danzante in partenza) per poi cambiare registro, tornare seria, parlare della sua vita, dei suoi amori finiti e della sua depressione.

Ornella Vanoni: "Prendo psicofarmaci tutti i giorni"

"Continuo a prendere psicofarmaci ancora oggi, tutti i giorni", ha svelato la cantante a Mara Venier. "Ho attraversato momenti di malinconia, ma quando la malinconia prende il sopravvento diventa depressione e la depressione è una delle malattie più brutte che ci sia", ha aggiunto la Vanoni.

La cantante ha sottolineato che dalla depressione si può guarire, ma solo se si assumono dei farmaci: "Li assumo tutte le mattine e mi ridanno l'equilibrio". Poi, Ornella Vanoni ha dichiarato di essere felice, anche più di quando era giovane. Ha detto di essere fiera della sua vecchiaia e di quello che ha fatto. Si è detta serena.

In questa fase matura della sua vita, come Mara Venier ha sottolineato, è venuta fuori anche l'auto-ironia di Ornella Vanoni: "Se fossi stata così leggera anche in passato, i tuoi amori sarebbero durati?", ha chiesto a questo punto la padrona di casa di Domenica In alla sua ospite. "Non lo so", ha risposto lei, poi su Giorgio Streher, suo primo grande amore, ha detto: "Non l'avrei mai lasciato se non avesse esagerato in certe cose".