Daniela Santanchè: "Odio per mio padre. Lui deluso da me per la 'fessura' che mi rendeva donna" (VIDEO)

E' una Daniela Santanchè inedita quella che si racconta a proposito del padre Ottavio a 'Belve', il programma cult condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, in onda venerdì 21 giugno alle 23:15 su Nove (dove sarà ospite anche Massimo Giletti).

Il rapporto tra Daniela Santanché e il padre Ottavio

L'imprenditrice e politica sveste i panni istituzionali e rivela il difficile rapporto con la figura paterna: “Il nostro era un rapporto conflittuale. È brutto quando già alla nascita sai di essere una delusione, per una fessura nel corpo che ti rende femmina. Ho passato molta parte della mia vita a cercare di conquistarlo, di farmi amare” confida alla Fagnani la senatrice di Fratelli d'Italia, che però ammette: “Perdere mio padre è stato il dolore più grande della mia vita”. “Se avesse l'opportunità di averlo a disposizione per due minuti, cosa gli direbbe?” domanda la conduttrice: “Io ho odiato moltissimo mio padre, ha reso la mia vita durissima, sempre a farmi lavorare, a non dirmi mai brava. Avrei voluto sentire, una volta sola, un 'brava Daniela'". La stessa 'Pitonessa' rivela poi un altro retroscena inedito: "Quando sono diventata per la prima volta deputato mi ha detto: 'Che roba è? Mica ti hanno fatto Papa'”.

In basso, un'anteprima dell'intervista di Daniela Santanché a 'Belve'