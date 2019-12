Pago in viaggio con il figlio, Miriana Trevisan: “Vi cerco da stamattina, grazie a Dio tutto bene”

Il viaggio verso la Sardegna affrontato da Pago con il figlio Nicola per le vacanze natalizie ha generato una certa apprensione in Miriana Trevisan, ex compagna del cantante e madre del loro bambino nato 10 anni fa, che su Instagram ha espresso il sollievo di saperli al sicuro dopo ore di assenza di loro notizie.

E’ stato lo stesso Pago a raccontare sui social la disavventura dovuta al maltempo. “In viaggio con papà, ma che viaggio! Partenza da Civitavecchia alle 20.00…Magari! Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina causa maltempo. Arriveremo per le 17.30. Ma a noi non frega niente. ‘C’è di peggio' dice Nicolino malandrino e ha ragione, già lo sa… #pagolosa …A noi basta stare insieme”, ha scritto il cantante e prossimo concorrente del Grande Fratello Vip a corredo di uno scatto che lo mostra con il suo Nicola.

Evidentemente le lunghe ore di ritardo hanno reso impossibile i contatti telefonici, situazione che ha generato la preoccupazione della showgirl: “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene” è stato allora il commento alla foto di Miriana Trevisan, tranquillizzata dal post dopo ore di attesa. Alla fine tutto è andato per il meglio e Pago e Nicola sono giunti a destinazione festeggiando insieme il Natale, come mostra il post che in seguito il cantante ha condiviso da Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari.

Miriana Trevisan e Pago: come sono oggi i loro rapporti

Miriana Trevisan e Pago sono stati legati a lungo e insieme hanno avuto un figlio, Nicola, nato nel 2009. Di loro e di un presunto riavvicinamento dopo la rottura del cantante da Serena Enardu avvenuta a Temptation Island Vip si è parlato molto. "Ci stimiamo molto. Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c'è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c'è un grande legame visto che abbiamo un figlio”, ha raccontato in una recente intervista: “Speriamo di essere un buon esempio per lui”.