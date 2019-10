Pago rompe il silenzio dopo la rottura con Serena: il lungo messaggio social

Nessun lieto fine per la storia d’amore di Pago e Serena Enardu, conclusa senza segni di speranza alla fine di un falò di confronto che ha messo in luce l’irrecuperabile inconciliabilità della coppia protagonista dell’ultima puntata Temptation Island Vip. Nel corso del faccia a faccia, trasmesso ieri in prima serata su Canale 5, per il cantante sono giunti via social tanti messaggi di affetto da parte dei telespettatori, dispiaciuti per averlo visto così affranto davanti alla fidanzata convinta di non voler proseguire la relazione e poi pronta a tornare tra le braccia del single Alessandro.

Poco fa, su Instagram, Pago ha scritto un lungo commento, il primo rilasciato dopo la rottura con Serena. A parte l'indiretto riferimento alle lacrime versate ("Ho pianto già abbastanza"), nessun accenno alla ormai ex fidanzata: solo il ringraziamento sentito per i fan che lo hanno sostenuto durante questa esperienza e per la sua splendida famiglia.

Che dignità quest'uomo, che signore... Si merita tutta la felicità di questo mondo!Lei invece no comment! #pago #temptationislandvip pic.twitter.com/WCNIHOkIDE — Monica Cateni (@MCateni) 14 ottobre 2019





Dai #Pago, ora concentra tutte queste sensazioni e trasformale in note scrivendo una bella canzone.

Te lo meriti.#TemptationIslandVip #TemptationIsland — CriStrano Lo Zupone (@CriCriLoz24) 14 ottobre 2019

Mi scendono le lacrime a pensare al grande amore che prova #Pago per Serena... e che lei non lo merita #temptationislandvip — Mdina M. (@Mdina1967) 14 ottobre 2019

Il messaggio di Pago dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip

“Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza”, ha esordito Pago nel messaggio scritto su Instagram: “E poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti.. no..sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare”.

“Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me!”, ha aggiunto ancora: “Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti”.

Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, ha ammesso di aver voluto postare tutti i messaggi di affetto ricevuti, ma essendo impossibile vista la quantità, ne ha scelto uno solo, quello della sorella, sintesi di tutti: “Un solo post però permettetemelo, si tratta @nunusettembre, la mia sorellina, che come sempre mi colpisce lì, nel profondo , dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre , qualunque cosa accada”. Infine, i suoi ringraziamenti per la mamma, il fratello e il padre “perché quando si tratta di me è di loro che si tratta ...perché le tue parole sono le loro sorellina , lo sappiamo bene noi, quelle che mi fanno piangere si...ma di gioia”.

“E se quello che descrivi sono veramente io ...allora sappi che il merito è tutto vostro , del vostro amore di cui io ne sarò sempre certo, quell’amore di cui ne sono onorato e fiero , quell’amore vero , incondizionato, di cui mai ci si può stancare. ..Vi adoro anch’io” ha concluso il cantante, travolto anche stavolta dall’affetto dei fan che hanno ammirato il suo comportamento, durante e dopo l’avventura di Temptation Island Vip.