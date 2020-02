Lite Pago – Serena, interviene Miriana Trevisan: il commento a ‘Mattino 5’

Il momento di tensione che durante la decima puntata del Grande Fratello Vip ha visto Pago e Serena accusarsi l’uno l’altra di mancanze, scarsa sensibilità ed eccessivi sospetti è stato argomento di discussione nel programma ‘Mattino 5’ che sulla questione ha interpellato Miriana Trevisan.

La ex moglie del cantante, nonché madre del figlio Nicola, ha detto la sua sulla lite tra i due scoppiata davanti alle telecamere dopo che Pedro, fratello di Pago, lo ha informato di un like messo su Instagram dalla sua compagna al ragazzo che durante Temptation Island Vip, contribuì alla fine della loro relazione. “Non puoi continuare a fare cose che mi danno fastidio”, ha tuonato lui rivolgendosi a Serena; "Non c'è nessun male, è un like pubblico e non ho nulla da nascondere", la risposta di lei nel pieno di una discussione che ha messo in evidenza una crisi tutt’altro che superata.

Miriana Trevisan: “Le offese di Serena alla famiglia di Pago sono di poco gusto”

L'incontro tra Pago e suo fratello Pedro ha confermato il disaccordo della famiglia Settembre sulla riappacificazione con Serena, alla luce dell’enorme dolore che la fine della loro relazione suscitò nel cantante. In linea con i parenti del cantante anche Miriana Trevisan che ha sottolineato come, secondo lei, la preoccupazione dell’ex cognato sia condivisibile.

"L’analisi di Serena? Vorrei astenermi. Posso dire che conosco bene Pedro ma mi allineo con il suo pensiero”, ha commentato rispondendo a Federica Panicucci: “Per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo perché lui è sempre stato delicato e sensibile. Pago ha ribadito il fatto che lei è innamorata di lui tante volte prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020”.

Trevisan, inoltre, ha dichiarato di non aver gradito affatto le parole che Serena ha riservato alla famiglia di Pago (“Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, come anche il like. Avrebbero bisogno di stare soli, al di fuori di questa situazione”) soprattutto per il bene del figlio che – dice – “non vorrei che assistesse a un attacco del genere verso la famiglia di lui”. Infine, rispetto al consiglio dato all’ex marito qualche settimana fa, ha precisato: “Gli ho detto: ‘se la ami seguila’, ma se lei è corretta. Non sapevo che sarebbe stata poco carina nei confronti della famiglia”, ha affermato Miriana Trevisan che ha sempre augurato a Pago tutto il bene possibile.