GF Vip, la sorella di Pago scrive a Miriana Trevisan dopo il suo ingresso nella Casa

L’ingresso di Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip ha colpito molto i telespettatori che hanno avuto la dimostrazione dell’affetto che lega la showgirl a Pago, suo ex marito nonché padre del figlio Nicola.

“Il vero Pacifico deve uscire ancora fuori”, ha esordito la showgirl di fronte al concorrente ‘freezato’ che ha ascoltato in silenzio il racconto di aneddoto molto privato e doloroso della sua vita legato al giorno della morte del padre.

“Arrivammo in questo ospedale buio e terribile. Vedo due donne arrivare verso di me con una grande dignità. Erano la madre e la sorella. Erano gli ultimi giorni e Pacifico mi disse che dovevo portare la sorella a riposare. Andammo via per cercare di farla stare bene, era l'unico pensiero di Pacifico. Accendemmo una candela in questa stanza e questa candela a un certo punto si spense. Capimmo subito che suo padre non c'era più”, ha ricordato Miriana a cui, a qualche ora da quel racconto così delicato, via social è arrivato il ringraziamento della sorella di Pago.

La sorella di Pago a Miriana Trevisan: “Le tue parole una carezza nel nostro cuore”

Colpita dalle parole relative al doloroso momento della loro vita famigliare, la sorella di Pago ha così voluto ringraziare la ex cognata pubblicamente attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Grazie Miri, le parole che hai rivolto a mio fratello ci hanno toccato nel profondo dell’anima… sono state come una carezza nel nostro cuore”, ha scritto la donna, supportata dai follower che hanno apprezzato l’unità di una coppia che ha dimostrato di volersi bene nonostante la fine del matrimonio.