Le lacrime di Pago: "Amo ancora Serena. L'infanzia? Mio padre arrestato ci lasciò senza casa"

“Alfonso Signorini mi ha convinto subito a partecipare al GF Vip”. Queste le parole del cantante Pago, ufficializzato a Verissimo come concorrente della casa de “Grande Fratello Vip 4”. Ai microfoni del talk show dichiara: “Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”.

Pago ama ancora Serena Enardu

A Silvia Toffanin, che gli chiede come abbia affrontato la rottura con l’ex Serena Enardu dopo il programma “Temptation Island”, il cantante risponde: “Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi - prosegue - già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo”.

Arrestato il papà di Pago

Della sua infanzia Pago racconta di aver avuto un padre meraviglioso, ma che visse una vita particolare, piena di problemi a livello giudiziario: “Quando avevo 13 anni, mio padre fu arrestato, lasciandoci in balìa del nulla. Non avevamo più niente, eravamo senza casa. Fece anche un periodo di latitanza. Perfino un avvocato ci consigliò di farlo scappare. Ricordo che venne da me a Milano e io lo tenevo nascosto, fu un periodo complicato. Cercammo anche di farlo trasferire in Costa Rica perché non ne potevamo più, ma aveva talmente voglia di stare a Cagliari che decise pure di morire lì”.

Infine, il cantante confessa che prima di affermarsi nel mondo della musica fece anche l’artista di strada: “A Parigi ho fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa. Dormivo dove capitava, per strada o in stazione. Poi un giorno mi sono innamorato di Milano e anche qui dormivo un giorno in una pensione o in strada, qualche amico mi dava la macchina e dormivo lì. Nella vita ho sofferto tantissimo, ma la sofferenza mi ha dato la forza per andare avanti”.