Pamela Camassa, la prova costume è da 10 e lode

Prova costume da 10 e lode per Pamela Camassa. La showgirl 36enne, nota alla cronaca rosa per la sua relazione con Filippo Bisciglia, sfoggia un corpo da urlo a bordo piscina. Amata da tutti in virtù della sua semplicità, Pamela colleziona migliaia di like in poche ore.

La prova costume di Pamela Camassa

Un costume rosa a metterne in risalto le forme, il migliore dei sorrisi, gli occhi verdi e i capelli al vento, così l'ex concorrente di Amici Celebrities si immortala con alle spalle un meraviglioso relais. "Smile" è la didascalia a corredo e tanti sono i complimenti lasciati in calce dagli utenti, tra 'mi piace' e commenti.

Filippo Bisciglia pazzo di Pamela Camassa

Proprio pochi gioni fa Bisciglia ha fatto una dedica alla sua amata : "Lei che mi sopporta e supporta da anni… #santasubito", si legge su Instagram a corredo di un selfie di coppia che punta sui sorrisi dei suoi bellissimi protagonisti. Un tripudio di cuori e di complimenti da parte dei follower fanno da cornice alla tenera dedica di un compagno tanto innamorato, ricambiato dalla donna che – ha confidato tempo fa – per lui è tutto “fidanzata, migliore amica, confidente”. Quanto basta, insomma, per essere felici.