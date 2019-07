Pratiful, Pamela Perricciolo torna a parlare: "Altre persone coinvolte, nomi pesanti"

Pratiful, la saga continua. Lo promette Pamela Perricciolo, che torna a parlare dello scandalo che l'ha travolta in prima persona coinvolgendo anche la sua ex socia Eliana Michelazzo e Pamela Prati, che nel frattempo continuano a definirsi vittime.

A margine della presentazione del libro di Selvaggia Lucarelli, Donna Pamela - che era tra gli ospiti - ha fatto sapere che ci sono ancora molti altri retroscena da svelare, ma soprattutto altri nomi (di cui senza alcun dubbio si occuperanno diverse trasmissioni televisive dopo le vacanze estive).

Il circo, dunque, è pronto per ripartire. "Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso e c'è ancora molto da sapere e da scoprire - ha assicurato Pamela Perricciolo - E' uscita fuori solo una parte della storia. Non posso dire nulla ora, ma le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte e sono nomi pesanti. Ora mi sto concentrando solo sul mio lavoro e ho nuovi e impegnativi progetti professionali".

Pratiful, Pamela Prati volta pagina

L'ex star del Bagaglino è uscita a pezzi dallo scandalo Mark Caltagirone e solo da qualche settimana è tornata a farsi vedere sui social. Si gode l'estate in compagnia delle amiche più strette, tra cui Valeria Marini, e sono tanti i follower che la sostengono e cui ha dedicato un lungo post su Instagram in cui spiega diverse cose.