Pamela Perricciolo, video choc: "Ho preso tutta la bottiglietta di gocce"

La guerra tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti di Pamela Prati al centro dello scandalo per il "finto matrimonio" della showgirl, è ormai senza esclusione di colpi. Ospitate tv, interviste velenose, sms privati e spiattellati sui social. L'ultimo "botta e risposta" coinvolge un video in cui Perricciolo minaccia di aver ingerito delle gocce. A pubblicarlo è Eliana, volendo così dimostrare al pubblico come la donna volesse "spaventarla".

Il video di Pamela Perricciolo

"Qua non metto filtri, non metto niente", spiega Perricciolo nella clip incriminata, dove si mostra sofferente, "Mi sono presa tutta la bottiglietta delle gocce che mi sono comprata. Perché io non ero Simone, non ero io in quelle chat e tu forse eri l'unica che....". Il video si interrompe così, senza che la donna concluda la frase. "Non metto il resto - scrive Eliana in didascalia - Perché sei una grande attrice. Piangevi perché ti era caduto tutto il castello. Ultimo messaggio ricevuto spaventandomi ancora. Ventuno maggio".

Ma facciamo un passo indietro per capire a che cosa si riferiscono le due donne. Anzitutto, il sopraccitato Simone Coppi è il "finto fidanzato" a cui Eliana è stata legata per circa dieci anni e di cui avrebbe scoperto solo oggi l'inesistenza. Pamela, dal canto suo, si difende affermando di non esserci lei dietro le chat inviate da Simone, l'uomo inesistente che l'avrebbe presa in giro per anni.

Ricordiamo che Pamela Perricciolo sarà ospite questa sera di 'Live - Non è la d'Urso', programma di intrattentimento condotto da Barbara d'Urso, per raccontare, per la prima volta in televisione, la sua verità sulla vicenda.