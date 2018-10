Pamela Petrarolo: "Mia figlia è nata con una malformazione alla testa"

Due anni fa Pamela Petrarolo è diventata mamma per la seconda volta, a 13 anni di distanza dalla nascita della primogenita Alice. Solo adesso l'ex ragazza di "Non è la Rai", che oggi ha 41 anni, parla delle delicate condizioni di Angelica, la seconda figlia.

"E' nata con una malformazione congenita alla testa - ha rivelato in un'intervista al settimanale Spy - Nessuno se n'era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d'urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno".

Fortunatamente la situazione è migliorata, come spiega Pamela: "Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice, che ha 15 anni, e il loro papà siamo tutti più sereni". Dal papà delle sue figlie, Gianluca Pea, si è separata qualche tempo fa o ora ha un nuovo compagno: "Siamo in ottimi rapporti. L'amore può finire, ma l'essere genitori no. Oggi sono fidanzata con Giovanni, abbiamo 10 anni di differenza e, nonostante la paura di sbagliare di nuovo, sono contenta di averci provato ancora".