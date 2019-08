Pamela Prati torna alle origini: “Da oggi sono Paola Pireddu. Farò un film sulla mia storia”

Nuova vita per Pamela Prati: la showgirl si lascia alle spalle l’assurdo castello di bugie sconfessato nei mesi successivi all’annuncio del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone e riparte dalle origini, a iniziare da quel nome di battesimo che torna a fare suo. “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Oggi: “Son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”.

Pamela Prati dopo lo scandalo Caltagirone: “La gente mi comprende”

Ora che il clamore mediatico sulla vicenda si è attenuato Pamela Prati si è detta certa di avere l’appoggio della gente e ha negato di essere stata irrisa e osteggiata per lo scandalo del finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone. “No, la gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita – ha sottolineato la soubrette – è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata”. Di quello che è successo la Prati ha incolpato la sua fragilità: “La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”, ha confidato ancora prima di annunciare che interpreterà se stessa in un film.

Pamela Prati interpreterà se stessa in un film

L’intervista a Oggi è stata anche l’occasione per annunciare che la preparazione di un film che parlerà della sua storia. “Sto girando l'Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix”, ha affermato Pamela Prati che qualche settimana fa aveva dato mandato ai suoi legali per bloccare l’uscita della pellicola realizzata da Gianni Ippoliti. Chi interpreterà la sua parte? “Ovviamente io. E chi se no?”, la chiosa della soubrette.