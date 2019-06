Pamela Prati al Vip Champion di Capri dopo il caso Caltagirone

Pamela Prati volta pagina e si ributta nel jet set, come se nulla fosse accaduto. Mark Caltagirone, il finto matrimonio, i bambini in affido che non esistono, la bagarre con le ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, tutto dimenticato, o almeno per lei, che questo weekend si è presentata a Capri per il Vip Champion.

Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e della tv protagonisti di uno degli eventi estivi più glamour, ma la showgirl sarda non è certo passata inosservata dopo la bufera mediatica degli ultimi mesi. Una foto con Tommaso Zorzi e qualche scatto rubato qua e là dai più curiosi (e goliardici) che non si sono fatti sfuggire l'occasione per immortalare il personaggio dell'anno.

Tra una cena e l'altra, Pamela Prati sembra aver incontrato anche Alfonso Signorini ed essersi intrattenuta con lui per una chiacchierata. Il direttore di Chi, nel bel mezzo dello scandalo Pratiful, aveva fatto sapere di essere stato anche lui una vittima di Pamela Perricciolo, caduto nella trappola di un fantomatico Lorenzo Coppi. Avranno avuto tante cose di cui parlare...