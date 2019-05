Pamela Prati confessa tutto: “Mark Caltagirone non esiste, ma io ci credo ancora”

(Verissimo, Pamela Prati e la confessione definitiva - 1a parte. Qui la seconda parte)

In uno studio vuoto, abbandonato dal pubblico a cui Silvia Toffanin ha chiesto di uscire per preservare la serenità della sua ospite, Pamela Prati è tornata nel programma Verissimo per raccontare tutta la verità in merito all’assurda vicenda costruita attorno al fantomatico Mark Caltagirone.

“Mark Caltagirone non esiste, ma non riesco a pensare che tutto questo non sia vero. Mi è stata proposta la favola che ho sempre sognato. Ho paura perché non so chi c’è dietro a questa situazione, sono spaventatissima”, ha esordito in lacrime la showgirl chiedendo scusa alla conduttrice per aver abbandonato lo studio l’ultima volta e averle raccontato tutta un'altra versione:“ Quando sono venuta ero ancora convinta che esistesse, poi, solo negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà erano di un’altra persona, un agente”.

“Spero ancora che Marco Caltagirone esista. Mi manca”

Ma l’aspetto più inquietante emerso nel corso dell’intervista è stato il fatto che Pamela Prati abbia dichiarato di essere talmente sconvolta da credere ancora che Mark Caltagirone esista davvero, convinta com’è stata dalle abilità seduttive di un uomo che attraverso vari messaggi le giurava di amarla e di volerla sposare. “Non puoi più crederlo, non esiste”, le ha ripetuto una basita Silvia Toffanin a cui Pamela Prati ha anche confidato di aver fatto un tatuaggio per lui sul costato.

“Non ho denunciato nessuno, perché ci credo ancora, credo che da qualche parte del mondo lui esista”, ha ribadito più volte la showgirl che, rispetto alla posizione di Eliana Michelazzo, ha affermato di essere certa che le sue siano menzogne. “Dietro questa storia ho il pensiero che ci sia Donna Pamela e anche Eliana. Ti pare che se hai vissuto tu per prima per 10 anni la stessa cosa e sei una vittima, non mi metti in guardia? Non mi dici di svegliarmi? Mi dicevano di andare avanti perché il mio amore era più forte di tutto e io ci credevo. Ho difeso un amore in cui ho creduto e credo. Non ho detto bugie", ha ribadito ancora Pamela Prati, certa di essere stata raggirata e plagiata dalle persone in cui credeva.

Pamela Prati nega di avere problemi economici

In riferimento alle voci sui suoi presunti problemi economici, Pamela Prati ha affermato di non aver percepito denaro da questa storia: "Chi non ha problemi? Io non ho debiti. Non ho fatto serate, non ho fatto pubblicità... Dove sto facendo questi soldi? Non ho problemi economici, smentirà il mio avvocato", ha affermato: "Io sono pensionata, percepisco una pensione e non ho debti di gioco. E' una calunnia molto molto brutta". E su Roberto D'Agostino, direttore del sito Dagospia che primo ha iniziato ad indagare su questa storia: "Bisogna ringraziarlo, ma vorrei da lui dei chiarimenti", ha affermato la showgirl. "Adesso vorrei solo che la gente capisca che sono stata raggirata", l'augurio conclusivo di una lunga, amara confessione che lascia interdetti.