Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo replicano all’intervista di Pamela Prati a Domenica In

L’intervista di Pamela Prati a “Domenica In” dopo quasi più di un anno da quella - ormai famigerata - nella quale parlò della sua storia con Mark Caltagirone, ha suscitato un gran polverone. Il giorno dopo il faccia a faccia con Mara Venier a marzo 2019 il gossip si scatenò: Mark Caltagirone esiste o non esiste?

Pamela Prati sostiene ancora una volta di essere stata plagiata e di essere finita “in balia di un sistema che fa male alle persone”, ma la soubrette non nomina mai le persone dietro quel sistema.

Mentre Pamela Prati parlava, sui social in tanti hanno commentato negativamente la showgirl e Mara Venier per averla ospitata. Su Instagram ha parlato anche Pamela Perricciolo, l’ex agente di Pamela Prati finita al centro dell’affaire Caltagirone. Una serie di sue Instagram Stories sembrano indirizzate alla soubrette sarda, pure senza nominarla esplicitamente ma riferendosi a Pamela Prati come “la plagiata”.

La replica a Pamela Prati dopo l'intervista a "Domenica In"

“Comunque quando l’Aicos ti pagava tutto ti mantenevi meglio”, scrive ‘Donna Pamela’, allegando anche lo screenshot di una Instagram Stories della stessa Pamela Prati di qualche settimana fa, quando la showgirl si era scagliata contro la riproposizione del programma “Verissimo” della storia che l’ha vista protagonista, commentando: “Quello che la plagiata scriveva pochi giorni. Ma vale solo per Mediaset?”. “Grazie plagiata… Perché dopo la tua intervista mi stanno scrivendo tutti come abbiamo fatto a supportarti… Eh già… me lo chiedo anch’io”, conclude Perricciolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche Eliana Michelazzo, anche lei innominata durante l’intervista ma sempre al centro del Pratigate, ha replicato. “Plagiata? Da chi? Da se stessa è stata plagiata…”, dice Michelazzo in video mentre sullo sfondo si vedono le immagini di Rai Uno e dell’intervista. In altri due video successivi Michelazzo risponde a Pamela Prati e poi conclude: “Sciacquati la bocca quando parli di me".